Посол РФ в Соединенном королевстве оценил слова Владимира Зеленского о численности армии в мирное время.

Официльные высказывания чиновников из киевского режима о необходимости поддержания численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на уровне 800 тысяч человек в мирное время вызывают смех. Соответствующее заявление в интервью американскому телеканалу CNBC сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин. Дипломат указал иностранным журналистам, что в мировой истории нет таких примеров, в которых страна с населением порядка 22 миллионов человек обладала армией такой численности.

Я видел цифры в районе 800 тыс. человек для украинских войск. Это по-настоящему меня смешит, так как страна, население которой в настоящее время насчитывает около 22-23 млн человек, не может иметь армию в 800 тыс. человек, такого в истории никогда не было. Андрей Келин, посол РФ в Британии

Напомним, что 24 декабря 2025 года лидер киевского режима Владимир Зеленский представил журналистам украинский мирный план из 20 пунктов, который власти с Банковой улицы якобы обсуждали на переговорах в американской делегацией. В документе указывалось, что численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тысяч человек в мирное время.

Фото: YouTube / Russian Embassy in London