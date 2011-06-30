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Посол России рассказал об обострении шпиономании в Великобритании

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Андрей Келин напомнил о давлении из Лондона на российских дипломатов.

Психоз в отношении "шпионажа", якобы исходящего со стороны российского посольства в Лондоне, происходит каждый день. Соответствующее заявление в интервью телеканалу "Россия-1" сделал посол в британской столице Андрей Келин. Дипломат указал журналистам, что атмосфера, в которой работают его соотечественники на территории Соединенного королевства может подразумевать определенное давление. Однако, если британские представители будут осуществлять это давление, то от Москвы придет соразмерный ответ.

Мы живем не только в антироссийских санкциях. Перманентный психоз в отношении шпионажа здесь каждый день, буквально и в книгах, и в других СМИ. Сейчас идет где-то порядка 4-5 судов по поводу различных подозреваемых шпионов, которые якобы осуществляют свою деятельность в наших интересах.

Андрей Келин, посол РФ в Британии

Посол Келин: РФ готова к очень серьезному разговору о достижении мира на Украине.

Фото и видео: Telegram / Вести

Теги: андрей келин, великобритания, посол, шпионаж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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