Дипломат из России указал британцам на позицию Москвы.

Москва готова к очень серьезному разговору о мирном урегулировании регионального конфликта на Украине, однако при этом не отходит от ранее занятой позиции. Соответствующее заявление в интервью британскому телеканалу ITV сделал российский посол России в Лондоне Андрей Келин. Дипломат указал иностранным журналистам, что многое будет зависеть от событий, которые произойдут в ближайшие недели и месяцы. Он добавил, что руководству нашей страны важно понимать, что именно будет обсуждаться на предстоящих переговорах.

Мы также ведем наступление, что делает ситуацию более выгодной для нас, а нашу переговорную позицию - сильнее. асколько я понимаю, наши с американцами позиции совпадают в вопросе о необходимости провести выборы. Андрей Келин, посол РФ в Британии

Вести диалог страна готова, опираясь на проект мирного соглашения, который обсуждался в Стамбуле весной 2022 года. Андрей Келин добавил, что в связи с нелегитимностью лидера киевского режима Владимира Зеленского, Москва будет требовать проведения на Украине новых президентских выборов.

Рссийские дипломаты в Великобритании не нарушают Венскую конвенцию.

Фото и видео: YouTube / ITV News