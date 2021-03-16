Посол РФ: Россия надеется на победу здравого смысла в Лондоне

Андрей Келин напомнил о том, что Минобороны знает о европейских предприятиях, которые помогают Украине производить БПЛА.

Москва рассчитывает, что публикация российского министерства по обороне по европейским предприятиям, на территории которых производят БПЛА для ударов по российским объектам, вразумит местных политических лидеров отказаться от эскалации регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление в интервью британским журналистам из вещательной корпорации Би-би-си сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Я верю, что есть здравомыслящие люди не только на нашей стороне, но также в Соединенном Королевстве, которые не позволят сильнее повысить напряженность в Европе. Нам следует думать о диалоге и переговорах, однако здесь, в Лондоне, вовсе не хотят вступать в диалог. Андрей Келин, посол РФ в Британии

Напомним, что 15 апреля наше военное ведомство обнародовало перед общественностью названия и адреса украинских предприятий, расположенных в Европе, на которых производятся дроны. Также в список попали зарубежные компании, осуществляющие производство комплектующих для БПЛА. Филиалы украинских компаний, производящих беспилотники для ударов по России находятся в Мюнхене, Лондоне, Праге и Риге и других городах. Комплектующие для украинских беспилотников производят предприятия в Германии, Турции, Израиле, Испании, Италии, Чехии.

