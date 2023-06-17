Посол Келин: Британия заинтересована в усилении конфликта на Украине
Сегодня, 12:39
Посол Келин: Британия заинтересована в усилении конфликта на Украине

Российский дипломат объяснил, какого именно "подарка Москве" Лондон не хочет допустить.

В Соединенном королевстве власти заинтересован в интенсификации боевых действия на украинской территории, но никак не в спасении жизней в следствие вывода украинских войск из Донбасса. Соответствующее заявление в интервью журналистам газеты "Известия" сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин. Дипломат указал СМИ на то, что подобный сценарий в Великобритании считают  "подарком Москве". В России видят британский след в атаках украинских беспилотников на Ленинградскую область.

Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий. Недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению в Брянске - наглядный этому пример.

Андрей Келин, посол РФ в Британии

Андрей Келин уточнил, что Великобритания не рассматривает вывод солдат из армии киевского режима из Донбасса безотносительно гарантий безопасности. Дипломат полагает, что такая позиция местного правительства заключается в нанесении нашему государству  как можно большего ущерба за счет Украины.

Келин назвал смехотворными планы Украины содержать 800 тыс. военных ВСУ.

