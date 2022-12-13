Джеффри Сакс полагает, что Вашингтон игнорирует угрозы и предупреждения из-за давления со стороны своего ВПК.

Американский оборонный крупный бизнес по продаже оружия стал реальной причиной украинского конфликта, которая втянула Вооруженные силы Украины и киевский режим в "ренгиональную авантюру" по сценарию Афганистана. Соответствующее заявление в рамках интервью изданию Democracy Now! сделал местный экономист Джеффри Сакс. Иностранный специалист заметил, что западные политики и дипломаты из Вашингтона заранее знали о тех рисках, которыми сопровождаются амбиции НАТО по дальнейшему расширению на Украины. Однако эти угрозы не учитывались Пентагоном и Белым домом из-за давления на них национального военно-промышленного комплекса. Эксперт добавил, что также проигнорированы были российские предупреждения.

Это был рефрен России в течение 30 лет, и все же мы не прислушались к нему, и теперь мы вложили в этот кризис 113 миллиардов долларов. Это ужасно для Украины. Мы заманили еще одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, это не сработает. Это катастрофа. Джеффри Сакс, экономист США

Аналитик полагает, что финансовые вложения Запада в украинский конфликт могут лишь привести к дополнительной его эскалации, чего в настоящее время боятся другие мировые регионы, включая Глобальный Юг, а также Ближний Восток, Китай, Бразилию. Джеффри Сакс добавил, что американцы вместе с международными союзниками лишь подогревают конфликт на Украине. В частности, одно только сражение за контроль над городом Артемовском "стоила миллиарды и миллиарды долларов, не говоря уже о катастрофическом числе смертей". По мнению экономиста, США тратит деньги таким образом, как будто завтра никогда для них не наступит.

В США предложили простой способ понять мотивы России на Украине.

Фото и видео: www.democracynow.org