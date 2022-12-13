В США предложили простой способ понять мотивы России на Украине

Джеффри Сакс сравнил Украину с Мексикой.

Американский экономист Джеффри Сакс призвал сравнить Украину с Мексикой для того, чтобы лучше понять позицию России в региональном конфликте. Соответствующее заявление иностранный специалист сделал в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute. По мнению гостя эфира, ключевой проблемой украинского кризиса является уверенность стран НАТО в том, что Североатлантический альянс имеет право безнаказанно приближаться к государственным границам России. Эксперт пояснил, что ранее Вашингтон давал Москве обещание не расширять блок на Восточный фланг Европы, но эти негативные планы НАТО для России все же стали осуществляться с 1992 года.

Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и Трюдо не будут говорить: "Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят". Джеффри Сакс, экономист США



По мнению американца, сейчас общество находится "в мире лжи", а Белый дом ведет свою политику конфиденциально за исключением тех случаев, когда "кто-то что-то сливает".

Экономист Сакс призвал СБ ООН к независимому расследованию взрывов на "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / Canadian Foreign Policy Institute