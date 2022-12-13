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Экономист Сакс призвал СБ ООН к независимому расследованию взрывов на "Северных потоках"

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Джеффри Сакс надеется на то, что ООН примет решение, которое важно для всего мира.

Американский экономист Джеффри Сакс призвал Совет Безопасности ООН провести собственное и независимое расследование взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке-2", которые произошли в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на заседании СБ при Всемирной организации. По мнению специалиста, данное расследование будет важно для всего мира, а также устойчивого развития общества.

Как никогда раньше нам необходимо <...> объективное расследование Совбезом ООН теракта в отношении "Северных потоков".

Джеффри Сакс, экономист США

Американский ученый счел обоснованными подозрения об опасности биолабораторий США.

Фото и видео: Организация объединенных наций

Теги: джеффри сакс, независимое расследование, северный поток, северный поток-2, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости СПб,

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