Джеффри Сакс готовит исследование по вопросам, которыми также занимаются российские парламентарии.

Американский ученый счел обоснованными подозрения России об опасности биологических лабораторий США. Соответствующее заявление сделала вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, выступая перед журналистами на брифинге. Она пояснила, что иностранный эксперт Джеффри Сакс возглавлял комиссию медицинского журнала The Lancet по расследованию происхождения коронавирусной инфекции. Он согласился с выводами расследования парламентской комиссии об опасности деятельности Вашингтона. С Саксом политики говорили по видеосвязи в понедельник 6 февраля. Американец готовит собственный обзор проблемы для известного научного издания.

Состоялся очень важный прецедент, потому что в коммуникацию вошел уважаемый представитель не просто общественности, а известный экономист Джеффри Сакс, который возглавлял комиссию в рамках журнала Lancet. Ирина Яровая, вице-спикер ГД РФ

Депутат подчеркнула, что российские парламентарии решили пригласить Сакса на заседание комиссии, после чего он согласился принять в нем участие. Сакс высказал свое "отрицательное отношение к факту создания секретных лабораторий". Он видит легитимность и обоснованность подозрений, которые высказывает Москва. В России еще раз напомнили мировому сообществу о том, что РФ предлагает и международное расследование по факту деятельности военных американских лабораторий на Украине.

Косачёв: США противоречат сами себе, когда отвечают на вопросы о биолабораториях на Украине.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ