Сенатор оценил доклад Управления по снижению угрозы Министерства обороны США (DTRA).

Российский сенатор, вице-спикера Совета Федерации Константин Косачёв рассказал о том, что американские власти противоречат сами себе, когда отвечают на вопросы о биологических лабораториях, расположенных на территории Украины. Соответствующее заявление политик сделал в ходе брифинга с журналистами, говоря о работе специальной комиссии парламента по расследованию военно-биологической деятельности США в регионе. Сегодня специалисты обсудили доклад от Управления по снижению угрозы Министерства обороны США (DTRA), касающегося биоразработок американского правительства. По мнению Косачева, этот документ можно назвать доказательной базой.

... Содержатся исчерпывающие доказательства финансирования частных коммерческих компаний по линии Пентагона. За средства военного бюджета, в том числе и, может быть в первую очередь, на территории Украины. Появляется перечень учреждений. Константин Косачев, сенатор

Напомним, что в докладе говорится о реализации Пентагоном военно-биологических программ, которые имеют двойное назначение. Власти Вашингтона позиционируют эту деятельность как научную. Однако в тезисах фиксируются сведения о боевой поддержке войск, контингентов стран-участниц НАТО в местах их потенциальной дислокации. Сенатор Косачев полагает, что речь идет об определенном "плацдарме для наступательных операций". Парламентарий добавил, что официальные заявления Пентагона о биолабораториях носят под собой противоречивый характер, так как американское правительство отрицает их наличие на Украине, однако подтверждает, что занималось в них мирными исследованиями.

Косачёв: "скрыть правду американским заказчикам программ по биоисследованиям уже невозможно".

Фото и видео: Telegram / Совет Федерации