СФ одобрил закон о расширении полномочий ФАС в части регулирования тарифов

Сенаторы рассказали, какую работу теперь будет выполнять надзорный орган.

Совет Федерации России на пленарном заседании от 18 марта одобрил закон, предусматривающий наделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России новыми должностными полномочиями по контролю над реализацией региональными тарифными органами работы по государственному регулированию цен (тарифов) в электроэнергетике и теплоснабжении. Документ вносит правки в федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты страны. Его разработали для стабилизации ситуации с тарифным регулированием в субъектах, а также для оперативного устранения нарушений в этой сфере, фиксируемых федеральными контролирующими органами.

Теперь ФАС самостоятельно сможет пересматривать предельные (минимальные и максимальные) уровни стоимости на розничных рынках для приведения тарифов, установленных органами регулирования, в соответствие с законодательством. Основанием для вмешательства надзорного органа может быть неоднократное (два и более раз) в течение года неисполнение органом местного регулирования решения и (или) предписания, выданного ФАС по результатам рассмотрения досудебного спора или проведенного контрольного мероприятия. Дополнительно вводится ограничение предельного срока нахождения руководителя органа регулирования в статусе исполняющего обязанности - четыре месяца.

Новым документом сенаторы ввели в работу механизм определения надзорным ведомством распределения необходимой валовой выручки между сетевыми организациями в порядке, установленном правительством. Кроме этого предусматриваются полномочия кабинета министров по утверждению такого порядка. Решения ФАС по урегулированию тарифов должны быть приведены в течение месяца согласно решению ФАС, определяющему распределение необходимой валовой выручки между сетевыми организациями.

Кроме того, закон закрепляет правовой статус ФГИС "Тариф". Речь идет о федеральной "Единой информационно-аналитической системе тарифного регулирования". Она позволит чиновникам обмениваться информацией, а оператором проекта станет ФАС.

