Вице-спикер Совета Федерации рассказал о внимании иностранных СМИ к проблеме.

Российский сенатор Константин Косачёв считает, что скрыть правду американским заказчикам по программам биологических исследований уже невозможно. Соответствующее заявление законодатель из верхней палаты парламента страны сделал в ходе выступления перед журналистами по результатам работы специальной комиссии, которая расследует военную деятельность США на Украине. Политик отметил, что западные издания в зависимости от их статуса предлагают различные точки зрения на проблему. Однако есть такие СМИ, которые разделяют обеспокоенность российской стороны. Косачев подчеркнул, что количество таких медиа регулярно растет в связи с проводимыми анализами данных.

Внимание к нашей работе, к проблеме американских биоисследований в мире нарастает. Только за 2 недели, в период между нашими двумя заседаниями наши аналитики насчитали более 900 публикаций в различных СМИ, подчеркну, в международных СМИ. Константин Косачев, сенатор РФ

Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда.

Фото и видео: Telegram / Совет Федерации