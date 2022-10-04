Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда

Сенатор снова занял пост зампредседателя СФ России.

Константина Косачева переизбрали вице-спикером Совета Федерации России (заместителем председателя верхней палаты парламента). Соответствующее решение политики приняли в ходе очередного пленарного заседания от 4 октября. Напомним, что ранее вступивший в должность главы региона Марий Эл Юрий Зайцев переназначил в СФ от правительства региона действующего сенатора Косачева.

Напомним, что Константин Косачев был назначен российским сенатором от правительства Марий Эл в сентябре 2015 года. Уже в сентябре 2017 года прежний глава субъекта страны Александр Евстифеев продлил его полномочия. Ранее политик находился в должности представителя правительства Чувашии в Совфеде, еще ранее - находился на посту руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств (СНГ), контролировал вопросы о гражданах, которые проживают за границей РФ, по гуманитарному сотрудничеству.

Напомним, что на посту вице-спикера Константин Косачев занимается координацией деятельности Совета Федерации по вопросам межпарламентского сотрудничества, работы комитетов по международным делам, науке, образованию и культуре.

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Фото и видео: Совет Федерации