Мария Захарова рассказала о важности Лихачевских чтений в Петербурге в этом году

Темой Лихачевских чтений станут глобальные конфликты и контуры нового мирового порядка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о востребованности Международных Лихачевских научных чтений, которые ежегодно проводятся на площадке Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

По словам Захаровой, мероприятие утвердилось в качестве авторитетной дискуссионной площадки за несколько десятилетий.

Конечно, в нынешней ситуации, безусловно, такой формат более чем востребован, актуально как никогда неполитизированное обсуждение тенденций в современных международных отношениях и, безусловно, развитие мировых процессов в разных областях. В этом году чтения будут посвящены, на мой взгляд, чрезвычайно важной для всего мирового сообщества теме - глобальные конфликты и контур нового мирового порядка. Мария Захарова.

Чтения проводятся при поддержке МИДа. В этом году были выбраны даты 9-10 июня. Участниками станут Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам Содружества Независимых Государств, депутат Госдумы Константин Затулин, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев и другие. Мария Захарова также станет спикером в панельной дискуссии. С программой можно ознакомиться на сайте СПбГУП.

Видео: МИД РФ