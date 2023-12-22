Отметить старый новый год планирует каждый третий петербуржец

Согласно опросу, отмечать старый Новый год планируют 34% петербуржцев.

Отмечать старый Новый год планирует каждый третий петербуржец. Опрос среди экономически активных граждан Петербурга провел сервис SuperJob.

Согласно опросу, отмечать старый Новый год планируют 34% петербуржцев. Судя по комментариям, чаще всего речь идет не о масштабных застольях, а о "легких домашних посиделках".

Женщины будут праздновать Новый год по старому стилю чаще мужчин (39 и 29% соответственно). Старый новый год в кругу коллег будут встречать 5% горожан.

Что посмотреть на Новый год: подборка фильмов и мультфильмов.

Фото: unsplash