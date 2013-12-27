Что посмотреть на Новый год: подборка фильмов и мультфильмов

Piter.TV подготовил список, который не оставит равнодушным даже самых искушённых зрителей.

Новогодние праздники − это время магии, волшебства и незабываемых впечатлений. В создании такой атмосферы могут помочь фильмы и мультфильмы, которые мы смотрим в кругу близких или в одиночестве. Но что делать, если в списке "просмотренные" накопилось довольно много привычных и избитых картин, диалоги в которых уже знаешь наизусть? Piter.TV составил уникальную подборку для тех, кто подустал от "Иронии судьбы", "Гринча" и "Гарри Поттера". Мы специально разделили её на разделы, чтобы было проще выбрать фильм на свой вкус.

Для тех, кто ищет новогоднее настроение

1. "Потерянное рождество" (2011)

Трогательная драма от британского режиссера Джона Хэя. В центре сюжета оказывается 11-летний Гус, который в прошлом году потерял своих родителей: теперь Рождество для него ассоциируется только с грустью и одиночеством. Накануне праздника маленький герой встречает загадочного незнакомца по имени Энтони, который потерял память. Однако у него есть удивительный дар - он может определить, что потерял человек, просто коснувшись его. Подойдёт всем, кто ищет надежду на лучшее в Новом году.

2. "Рождественская история" (2009)

Адаптация классической зимней сказки Чарльза Диккенса "Рождественская песнь". Фильм рассказывает историю скупого бизнесмена Эбенизера Скруджа, которому являются привидения прошлого, настоящего и будущего, чтобы продемонстрировать его ошибки и научить ценить истинные ценности. Сюжет максимально приближен к оригиналу, поэтому фильм идеально подойдёт для первого ознакомления с историей.

Для ещё большего погружения рекомендуем также посмотреть ещё один фильм на тему "Рождественской песни" − "Необыкновенная история на рождество" (2017). Он рассказывает о начале творческого пути великого писателя, который переживает серию неудач, но не теряет надежду и решает написать очередной роман к празднику. Биографическая картина была снята с использованием элементов сериала " Страшные сказки" с актёрами, уже известными по экранизации произведений Диккенса.

3. "Рождество, опять" (2014)

Ещё один фильм, обращающий внимание на то, какое значение имеет атмосфера праздников в нашей жизни. Главный герой − молодой парень по имени Ноэл − занимается продажей рождественских елей на одной из улиц Нью-Йорка. Одинокий и разбитый после разрыва с девушкой, он чувствует себя одиноко перед наступающим Рождеством. Ежедневно он становится всё более угрюмым и закрывается от других. Однажды ночью он случайно находит без сознания незнакомку в ближайшем парке, и жизнь резко обретает новый оборот. На первый взгляд, этот фильм может показаться депрессивным, однако в нём найдётся немало мыслей для думающей аудитории.

4. "Клаус" (2019)

Добрый мультик, который не оставит равнодушными даже взрослых. Ленивый и избалованный Джаспер считает, что обучение в Академии Почтальонов - пустая трата времени. По требованию отца, владельца почтовой империи, он отправляется на самый северный остров и получает невыполнимую задачу - обработать шесть тысяч писем за год, чтобы вернуться домой. В городе идет война между двумя кланами, поэтому писать письма некому. Но, подружившись с загадочным отшельником Клаусом, Джаспер придумывает идеальный план.

5. "Чудо на 34-й улице" (1994)

Самый старый фильм из этого раздела нашей подборки, который мы просто не могли обделить вниманием. Ремейк одноименной картины 1947 года. Маленькая Сьюзан не верит, что Санта Клаус - настоящий волшебник. Всё потому, что у девочки нет отца. Однако после встречи с волшебником в универмаге, ребёнок понимает, что чудеса случаются на самом деле и все её желания обязательно исполнятся.

Для всей семьи

1. Секретная служба Санта-Клауса (2011)

Мультфильм от режиссёра "Мулан". При просмотре не стоит ждать обычной сказки про Санта-Клауса и его помощников. Конечно, в фильме есть эльфы, оленьи упряжки, наряженные елки и все, что обычно ассоциируется с Рождеством. Но сам волшебник и его команда предстают перед зрителями в новом свете. Этот мультфильм позволяет детям и взрослым взглянуть на создание рождественских подарков "по ту сторону ширмы" и увидеть, как они создаются.

2. Рождественские хроники (2018)

Сюжет начинается довольно мрачно, однако подходит для просмотра с детьми: после смерти мужа главная героиня Клэр Пирс борется за сохранение своей семьи. Особенно переживает за старшего сына, Тедди, который отдалился от неё. Младшая дочь, Кейт, ещё помнит, как они проводили вместе рождество. Канун праздника заставляет Клэр согласиться на работу вместо своей подруги, оставив детей одних. Кейт замечает странные тени и слышит звуки из камина. Она уверена, что это Санта-Клаус, и просит Тедди помочь ей доказать его существование. Брат не относится серьёзно к ее просьбе, но Кейт находит способ заставить его верить. В канун Рождества брат и сестра устанавливают натяжной трос у камина, ставят скрытую камеру за шкафом и начинают ждать появления чудесного гостя.

3. Мистер Джангл и рождественское путешествие (2020)

Этот фильм рассказывает о талантливом изобретателе, который потерял семью и притерпел неудачу в карьере из-за бывшего коллеги. Но это именно канун праздника может изменить всё благодаря девочке-роботу. Загадочный сюжет разворачивается в стимпанк-сеттинге – необычное решение для рождественского кино.

4. Полярный экспресс (2004)

История о мальчике, который сомневается в существовании Санта-Клауса. Попав на таинственный "Полярный экспресс", отправляющийся к Северному полюсу, он оставляет свои сомнения позади. В то время как рождественская ночь окутывает спящий мир, пассажиры скоростного поезда несутся на Северный полюс, встречая на своем пути приключения и опасности, которые поджидают их в темных лесах, зловещих горах и ледяной тундре.

5. Приключения Тедди (2022)

Прекрасно подходящая для детей рождественская сказка, полная удивительных событий. Главная героиня оказывается в сложной ситуации накануне праздника. На ярмарке она замечает необычную игрушку - плюшевого мишку, который оживает прямо на её глазах. Однако в итоге забавный медвежонок достается не ей. Вместе с ежиком по имени Болл он решает совершить побег из игрушечного мира и вернуться к своей новой хозяйке.

Новогодние ужасы

1. Кошмар перед Рождеством (1993)

Джек Скелингтон, царь страхов и кошмаров, безразличный к радости и веселью, случайно попадает в мир знакомого ему только по легендам – город Рождества. Чувствуя себя особенным, он решает занять место Санта Клауса и дарить счастье. Но его подарки не приносят радости, и понимание этого наступает с опозданием.

2. Крампус (2015)

В преддверии Рождества, когда волнение ждущих подарков детей достигает пика, происходит непредвиденное: Санта Клаус и его помощники ссорятся, нарушая священные обряды праздника. Вместо добродетельного старика появляется Крампус – демон, наказывающий непослушных малышей. Это история о том, как Рождество стало адом.

3. Смотри по сторонам (2016)

Люк Лернер - избалованный подросток, которому приходится провести беспечное Рождество с няней Эшли. Однако их вечер принимает неожиданный оборот, когда незнакомец проникает в дом со зловещим оружием, а смартфон, ставший их единственной надеждой, оказывается потерян. В борьбе за выживание Эшли и Люк вынуждены зависеть друг от друга, совместно сопротивляясь угрозе.

4. Мизери (1990)

По произведению Стивена Кинга. Известный писатель Пол Шелдон потерял в памяти снежную бурю, в которой его автомобиль разбился где-то в горах. Он также не помнит о спасении от неминуемой гибели неизвестной женщиной. Единственное, что ему удается вспомнить, - это пробуждение в доме страстной поклонницы его романов. Она не желает отпускать своего любимого автора и ломает ему ноги, чтобы он никуда не убежал, превращая Пола в своего "ручного" писателя и заставляя его создавать новую книгу. Хотя в книге, как и в экранизации, не упоминаются зимние праздники, атмосфера фильма переплетается с погодой за окном и действительно способна напугать.

5. Тихая ночь (2021)

В загородном доме, полном радости и любви, дружная компания готовится встретить Рождество. Они не подозревают о грядущем апокалипсисе. Чёрная трагикомедия, в которой ирония, пугающая привлекательность и эффектная драма образуют поистине захватывающее сочетание.

Новогодние фильмы, снятые в Петербурге/Ленинграде

1. "Снегурочку вызывали?" (1985)

Романтическая комедия от Валентина Морозова порадует зрителей своими захватывающими сюжетными поворотами. Героиня Светлана в исполнении Ирины Алфёровой - талантливая актриса, которая с радостью принимает участие в корпоративных празднованиях, выезжая на заказы от компании "Добрые Услуги". Александр (Владимир Меньшов) когда-то был легендарным лётчиком, а сейчас работает водителем микроавтобуса. Их пути пересекаются в долгожданный новогодний вечер

2. Серебряные коньки (2020)

Сюжет перенесет нас в далекий 1899 год. Зимний Петербург, утопающий в снегу, станет местом встречи двух молодых людей, Матвея и Алисы, которые происходят из разных социальных слоёв. Она - представительница аристократической знати, мечтающая о получении научного образования, а он - сын скромного фонарщика, унаследовавший от отца волшебные серебряные коньки. Судьба непредсказуема, и эта встреча навсегда изменит их жизни, раскрывая перед парой новые горизонты.

3. "Ёлки 1914" (2014)

Эта часть "Ёлок" происходит в Российской империи в преддверии самого сказочного праздника - Рождества. Декабрьские улицы украшены огнями, везде царит праздничная атмосфера. Величественные балы сменяются скромными семейными сборами. В то время, когда Россия стояла на пороге мировых событий, обычные солдаты и великие поэты находили время для проведения праздничных гуляний.

4. Новогодние приключения Маши и Вити (1975)

Всем известный советский новогодний музыкальный фильм, основанный на русских народных сказках, снимался в павильонах киностудии Ленфильм. Здесь воплощены самые яркие и популярные персонажи русской сказочной традиции - Баба-Яга, Леший, Кот Матвей и Кащей Бессмертный. Используемые декорации перешли в сказку из легендарного советско-американского фильма "Синяя птица". Кроме того, известно, что многие сцены и разработаны в квартире Михаила Боярского.

5. Огоньки (2018)

Заканчиваем подборку короткометражкой, которая может вызвать неподдельные эмоции всего за 16 минут. Мальчик по имени Степа случайно оказывается на чердаке жилого дома в Северной столице и встречает там бездомного Ивана. Между ними завязывается искренняя дружба. Сердца зрителей гарантированно будут растоплены при просмотре.



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