В Высоцке из-за выброса угольной пыли почернел снег

Мелкой крошкой также припорошило автомобили, дома и окна.

В минувшее воскресенье, 16 января, жители Высоцка в Выборгском районе Ленобласти увидели у себя во дворе почерневший снег. В сети появились снимки с места событий.

На фото видно, что мелкой крошкой припорошило все вокруг. Кроме снега, почернели автомобили, дома и окна. Местные жители предположили, что источником загрязнения может быть порт, где грузят уголь. Они отметили, что регулярно наблюдают подобное в своих дворах.

Глава МО "Высоцкого городского поселения" Игорь Ерофеев отметил, что порт в Высоцке построен без учета розы ветров. Поэтому когда дует южный ветер, город накрывает слоем угольной пыли.

Местные власти договорились с портом о том, чтобы уголь не грузили в ветреную погоду. Однако его складируют в кучах, и пыль от них все равно разлетается по округе.

Ранее мы писали, что петербургские пенсионеры требуют отставки Беглова из-за плохой уборки города.

Фото: ВКонтакте / Дежурный по Ленобласти / Мария Атаева