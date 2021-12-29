Петербургские пенсионеры требуют отставки Беглова из-за плохой уборки города

В петиции говорится, что передвигаться по Петербургу стало невозможно и крайне опасно.

Пожилые жители Петербурга создали петицию на сайте change.org. Они требуют отставки губернатора города Александра Беглова из-за плохой уборки города.

Ввиду текущей ситуации с уборкой снега в центре и спальных районах терпеть это безобразное отношение больше не можем! Говорится в петиции

По словам пенсионеров, передвигаться по Петербургу стало невозможно и крайне опасно: тротуары по бокам завалены ледяными глыбами, а посередине – вечно не убранным снегом и льдом, на котором легко поскользнуться.

Особенно сложно нам, пожилым людям и людям с инвалидностью, для которых жизненно важна и необходима доступная городская среда. Отметили недовольные горожане

Петиция направлена в адрес президента России Владимира Путина, Правительства России, Прокуратуры, а также депутатов Государственной Думы. Ее авторами являются ветераны Великой Отечественной Войны, петербуржцы, пережившие блокаду, пенсионеры и активисты, которым "небезразлична судьба города".

Город должен справиться со "снежной" проблемой, но уже без такого губернатора! Так как он продемонстрировал тотальную нелюбовь не только к городу, но и к каждому из нас! Заявили петербуржцы

Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку сообщений петербуржцев о травмировании при падении на гололеде.

Фото: Piter.TV