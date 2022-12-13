Петиция не поможет официально вернуть День Победы на Украине

Сергей Станкевич рассказал о том, что украинцы снова будут отмечать День Победы после завершения СВО.

Действующие украинские власти официально не вернут празднование Дня Победы, даже в том случае, если петиция в поддержку 9 Мая (Дня Победы) соберет нужное количество подписей. Такое мнение в интервью телеканалу "360" высказал советник российского президента по политическим вопросам в 1991-1993 годах, независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич. Специалист назвал отправленную жителями соседнего государства в Киев петицию обнадеживающим знаком.

Несколько поколений послевоенных рассматривало именно этот день, 9 Мая, как важнейший праздник в году, сакральный, важнейший светский праздник в году. Это было сакральным событием, в том числе и для меня, поэтому хорошо бы, чтобы набрали нужное число подписей. Сергей Станкевич, политолог

Бывший советник президента не исключил того, что документу не удастся собрать нужно количество голосов - 25 тысяч, так как многие побоятся указывать личные данные под подобной инициативой. По мнению аналитика, киевскому режиму не удастся убрать праздник честь Победы в Великой Отечественной войне из памяти народа или вычеркнуть эту дату из истории. Он уверен, что люди снова будут ее отмечать в тот момент, когда завершится специальная военная операция. Текущее руководство в Киеве не захочет отыгрывать назад свое постановление, так как речь идет об "улице с односторонним движением".

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Фото: Piter.tv