В МИД сомневаются, что Киев даст ход петиции против снарядов с ураном

Мария Захарова оценила вероятность того, что Киев откажется применять опасные боеприпасы, отправленные Великобританией.

Москва сомневается в том, что киевский режим откажется от использования боевых припасов с обедненным ураном из-за той петиции, которая ранее была размещена на официальном сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Для рассмотрения этой петиции Зеленским необходимо, чтобы она собрала 25 тысяч подписей: но мы прекрасно понимаем, что даже в этом случае нет никакой гарантии, что ей дадут ход. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница пояснила прессе, что на Украине уже были случаи, когда подобные петиции украинские власти просто отправляли "в долгий ящик".

Захарова заявила о необходимости честного расследования ситуации в Буче.

Фото и видео: МИД России