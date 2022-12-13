Захарова заявила о необходимости честного расследования ситуации в Буче

МИД РФ напомнили о "провокации", которую устроил киевский режим.

Честное и беспристрастное международное расследование необходимо для установления истины вокруг ситуации, которая произошла на территории Киевской области Украины, в городе Буча. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница напомнила о том, что трагедия в Буче является провокацией киевского режима, созданная ради заранее подготовленного введения антироссийского санкционного пакета, а также направленная на срыв российско-украинских переговоров.

Для установления истины, мы вновь об этом говорим, необходимо провести честное, беспристрастное и независимое расследование, которое должно сосредоточиться на поиске ответов по четырем вопросам: идентификация трупов, время и причина смерти людей, следы возможного перемещения тел. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Россия призвала международные структуры дать оценку действиям Киева в отношении УПЦ.

Фото и видео: МИД России