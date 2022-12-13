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Россия призвала международные структуры дать оценку действиям Киева в отношении УПЦ

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Мария Захарова оценила ситуацию с Киево-Печерской лаврой.

В России призывают  профильные международные структуры, сообщество и православный мир дать принципиальную оценку действиям киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), а также потребовать от властей страны прекратить этот антигуманный произвол. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Мы вновь призываем дать принципиальную оценку действиям киевского режима в отношении Украинской православной церкви, потребовать от него прекратить этот антигуманный, бездуховный произвол, эти преступные деяния.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"За один год все изменилось". Захарова заявила о развороте в политике США.

Фото и видео: МИД России

Теги: киево-печерская лавра, мария захарова, мид, право на вероисповедание, упц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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