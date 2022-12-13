Россия призвала международные структуры дать оценку действиям Киева в отношении УПЦ

В России призывают профильные международные структуры, сообщество и православный мир дать принципиальную оценку действиям киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), а также потребовать от властей страны прекратить этот антигуманный произвол. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Мы вновь призываем дать принципиальную оценку действиям киевского режима в отношении Украинской православной церкви, потребовать от него прекратить этот антигуманный, бездуховный произвол, эти преступные деяния.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
"За один год все изменилось". Захарова заявила о развороте в политике США.
Фото и видео: МИД России
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