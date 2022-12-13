"За один год все изменилось". Захарова заявила о развороте в политике США

Мария Захарова считает, что систему США больше нельзя называть демократической.

"За один год все изменилось": официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о развороте в американской политике. В эфире радиостанции Sputnik чиновница объяснила, что американские власти последовательно отказываются от основополагающих принципов, которые лежали в основе насаждаемых ими представлений о демократии. В качестве примера сотрудница МИД РФ привела в пример экологическую повестку. Мария Захарова объяснила, что за год "машина полностью развернулась" в противоположную сторону от зеленой повестки, спасения планеты, защите окружающей среды и отказа от углеводородов.

Они каждый день наносят все больше и сильнее удары по тем принципам, нормам и ценностям, которые они навязывали всему миру, у себя внутри своих сообществ провозгласив их доминирующими. Свобода слова – где она? Независимая журналистика – где она? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что за последние 10 лет администрациями Белого дома были изничтожены все основополагающие демократические принципы. В Москве не знают, как сейчас можно назвать действующую политическую систему США.

Захарова: Запад разрушает основы цивилизационного порядка.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik