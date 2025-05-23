Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего на предприятии.

В Ангарске взорвался резервуар с угольной пылью на ТЭЦ-9. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел 22 мая. В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина, которая работала на предприятии. Ее с ожогами доставили в медицинское учреждение. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего на предприятии.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополе в многоэтажном доме прогремел взрыв.

Видео: Telegram / Следком38