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В Ставрополе в многоэтажном доме прогремел взрыв

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Один человек пострадал при взрыве.

В Ставрополе в многоэтажном доме прогремел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал "SHOT".

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Тухачевского. По предварительной информации, взрыв произошел на балконе в квартире на 18-м этаже дома. В результате происшествия были повреждены несколько соседних квартир.

Один человек пострадал при взрыве. Врачи направили женщину в одну из больниц города.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии на территории предприятия "Свеча" произошел взрыв.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: взрыв газа, многоэтажный дом, ставрополь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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