Один человек пострадал при взрыве.

В Ставрополе в многоэтажном доме прогремел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал "SHOT".

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Тухачевского. По предварительной информации, взрыв произошел на балконе в квартире на 18-м этаже дома. В результате происшествия были повреждены несколько соседних квартир.

Один человек пострадал при взрыве. Врачи направили женщину в одну из больниц города.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии на территории предприятия "Свеча" произошел взрыв.

Видео: Telegram / SHOT