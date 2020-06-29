В Ставрополе в многоэтажном доме прогремел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал "SHOT".
Инцидент произошел утром 21 мая на улице Тухачевского. По предварительной информации, взрыв произошел на балконе в квартире на 18-м этаже дома. В результате происшествия были повреждены несколько соседних квартир.
Один человек пострадал при взрыве. Врачи направили женщину в одну из больниц города.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии на территории предприятия "Свеча" произошел взрыв.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все