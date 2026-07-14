В ЛНР после взрыва газа в доме женщину спасли из-под завалов

В ГУ МЧС рассказали о гибели женщины, еще одна пострадавшая была спасена.

Женщину спасли экстренные службы из-под завалов после взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодоне, расположенном на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. В профильном ведомстве объяснили, что сейчас под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека.

Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов женщину, пострадавшую передали медикам. По предварительной информации, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека. Разбор завалов продолжается. На месте поисково-спасательных работ объявляются минуты тишины. сообщение от ГУ МЧС России

Известно, что бытовой газ взорвался на втором этаже двухэтажного здания. После этого инцидента зафиксировано частичное обрушение в одном из двух подъездов. Во время аварийно‑спасательных работ было обнаружено тело погибшей. Еще одна пострадавшая смогла выйти на связь со спасателями из‑под завалов. В настоящее время дом признан аварийным.

В ЛНР при атаке ВСУ на автобус пострадали два человека.

Фото и видео: ГУ МЧС России