Леонид Пасечник сообщил о том, что раненые лица получили медицинскую помощь.

Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус "Стаханов - Москва" на территории Луганской Народной Республики вечером 12 июля. Соответствующими данными с подписчиками собственного Telegram-канала поделился местный губернатор в ЛНР Леонид Пасечник. Российский чиновник объяснил, что согласно предварительным сведениям пострадавшими стали две женщины. В настоящее время пациентки доставлены в лечебные учреждения. В общей сложности в транспортном средстве находились 13 пассажиров и двое водителей.

Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей. В Лутугинском муниципальном округе ВФУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов - Москва", который следовал в столицу страны. Леонид Пасечник, глава ЛНР

Позже глава ЛНР уведомил местное население о том, что ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Однако мобильные огневые группы отражают удары противника. По словам чиновника, пассажиров транспортного средства уже эвакуировали в безопасные места.

Один человек погиб и 5 ранены при ударе ВСУ по ЛНР.

Фото: Telegram / Леонид Пасечник