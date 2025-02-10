Один человек погиб и 5 ранены при ударе ВСУ по ЛНР

Стало известно о ранении мужчины и гибели его сына при ударе ВСУ по машине в Новоайдарском муниципальном округе.

Один человек получил смертельное ранение, пять пострадали в Луганской Народной Республике в результате атак украинских БПЛА на транспорт. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Он отметил, что беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю марки "Газель" в Новоайдарском муниципальном округе. В результате ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын погиб на месте. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Также в Лисичанске украинский беспилотник атаковал машину коммунальной службы. С ранениями в больницу доставили работников предприятия: 60–летнего мужчину, 50-летнюю и 52-летнюю женщин.

Ранее мы сообщали, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород пострадали три человека.

Фото: Piter.tv