Три человека пострадали в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород

Местные экстренные службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий террористической атаки киевского режима.

На территории Белгородской области произошла массированная ракетная атака Вооруженных сил Украины. Соответствующими статистическими данными с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев. Чиновник отметил, что в результате происшествия пострадавшими на данный момент считаются три человека. Местные власти добавили, что пациенты находились в селе Беловское. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Белгород и Белгородский округ сегодня ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре. Александр Шуваев, врио губернатора Белгородской области

Также известно, что в селе Пушкарное загорелась надворная постройка. В настоящее время сотрудники ГУ МЧС производят тушение пожара. В Белгороде на одном из объектов произошло возгорание, там пожарные расчеты также занимаются ликвидацией пламени. Дополнительно противником была повреждена энергетическая инфраструктура. Врио губернатора заметил, что в отдельных районах административного центра и нескольких муниципалитетах фиксируются перебои в электро- и водоснабжении.

Позже стало известно о том, что согласно ууточнённым данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара погиб мирный житель.

ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки.

Фото: Telegram / Александр Шуваев