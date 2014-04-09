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Три человека пострадали в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 13:47
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Три человека пострадали в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород

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Местные экстренные службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий террористической атаки киевского режима. 

На территории Белгородской области произошла массированная ракетная атака Вооруженных сил Украины. Соответствующими статистическими данными с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев. Чиновник отметил, что в результате происшествия пострадавшими  на данный момент считаются три человека. Местные власти добавили, что пациенты находились в селе Беловское. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Белгород и Белгородский округ сегодня ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре.

Александр Шуваев, врио губернатора Белгородской области

Также известно, что в селе Пушкарное загорелась надворная постройка. В настоящее время сотрудники ГУ МЧС производят тушение пожара. В Белгороде на одном из объектов произошло возгорание, там пожарные расчеты также занимаются ликвидацией пламени. Дополнительно противником была повреждена энергетическая инфраструктура. Врио губернатора заметил, что  в отдельных районах административного центра и нескольких муниципалитетах фиксируются  перебои в электро- и водоснабжении.

Позже стало известно о том, что согласно ууточнённым данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара погиб мирный житель.

ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки.

Фото: Telegram / Александр Шуваев

Теги: александр шуваев, белгородская область, беспилотники, пострадали люди, регионы
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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