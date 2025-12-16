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ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки
Сегодня, 9:04
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ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки

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Александр Шуваев раскрыл подробности ночного налета БПЛА ВСУ на регион.

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки атаковали десять муниципалитетов на территории Белгородской области 55 раз. Соответствующими статистическими данными с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев. Чиновник отметил, что удалось перехватить 77 БПЛА противника. В результате нападения дронов в Краснояружском округе пострадал один мирный житель. Пациенту не потребовалась госпитализация, а лечение он продолжает амбулаторно.

За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа.

Александр Шуваев, врио губернатора Белгородской области

Эксперт пояснил, что ВСУ восемь раз применяли авиацию и артиллерию, четыре раза зфиксированы взрывных устройств с БПЛА.

Боец накрыл собой военного врача и спас его от дрона ВСУ.

Фото: Telegram / Александр Шуваев

Теги: александр шуваев, белгородская область, беспилотники, всу, регионы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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