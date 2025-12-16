ВСУ атаковали Белгородскую область 55 раз за сутки

Александр Шуваев раскрыл подробности ночного налета БПЛА ВСУ на регион.

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки атаковали десять муниципалитетов на территории Белгородской области 55 раз. Соответствующими статистическими данными с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев. Чиновник отметил, что удалось перехватить 77 БПЛА противника. В результате нападения дронов в Краснояружском округе пострадал один мирный житель. Пациенту не потребовалась госпитализация, а лечение он продолжает амбулаторно.

За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа. Александр Шуваев, врио губернатора Белгородской области

Эксперт пояснил, что ВСУ восемь раз применяли авиацию и артиллерию, четыре раза зфиксированы взрывных устройств с БПЛА.

Боец накрыл собой военного врача и спас его от дрона ВСУ.

Фото: Telegram / Александр Шуваев