В Туапсе в многоквартирном доме взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 19 марта на улице Сочинской. Поступило сообщение о взрыве газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме, который не газифицирован. В результате происшествия пострадал один человек. Также сообщается, что повреждена перегородка между комнатами и остекление. Погибших нет.

В ликвидации последствий взрыва были задействованы 22 специалиста МЧС и семь единиц техники. Региональной прокуратурой инициировано проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего.

