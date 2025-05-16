В результате происшествия пострадали трое человек.

В Башкирии на территории предприятия "Свеча" произошел взрыв. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел утром 16 мая в Салавате. Поступило сообщение о взрыве на территории завода. В результате происшествия пострадали трое человек. Их экстренно госпитализировали.

Отмечается, что в здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением и горением. На месте взрыва работают 43 специалиста и 17 единиц техники. Также сообщается, что под завалами может находиться человек. Принимаются все необходимые меры по его поиску.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии в массовом ДТП пострадали два человека.

Видео: МЧС Башкортостан