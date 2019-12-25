  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Башкирии в массовом ДТП пострадали два человека
Сегодня, 7:24
129
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Башкирии в массовом ДТП пострадали два человека

0 0

Грузовая машина съехала в кювет и опрокинулась на бок.

В Башкирии в массовом ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 15 мая на 1 518 километре трассы М-5. В ДТП попали грузовик "Камаз", трал и легковой автомобиль Kia. Грузовая машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. В результате аварии пострадали два человека. Специалисты МЧС оказали им первую помощь. Причину и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

Ранее мы сообщали, что в ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек.

Фото: МЧС Башкортостан

Теги: автомобиль, башкирия, грузовик, дтп, пострадавшие, трал
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии