Грузовая машина съехала в кювет и опрокинулась на бок.

В Башкирии в массовом ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 15 мая на 1 518 километре трассы М-5. В ДТП попали грузовик "Камаз", трал и легковой автомобиль Kia. Грузовая машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. В результате аварии пострадали два человека. Специалисты МЧС оказали им первую помощь. Причину и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

Ранее мы сообщали, что в ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек.

Фото: МЧС Башкортостан