Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи города Бийск.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Их доставили в медицинское учреждение.

По предварительной информации ГУ МВД по региону, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил обгон и врезался в ехавший впереди автобус ПАЗ.

Ранее мы сообщали, что под Челябинском в ДТП пострадали три подростка.

Фото: Telegram / Станция скорой медицинской помощи (Бийск)