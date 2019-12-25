В ДТП с автобусом в Алтайском крае пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи города Бийск.
В результате аварии пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Их доставили в медицинское учреждение.
По предварительной информации ГУ МВД по региону, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил обгон и врезался в ехавший впереди автобус ПАЗ.
Ранее мы сообщали, что под Челябинском в ДТП пострадали три подростка.
Фото: Telegram / Станция скорой медицинской помощи (Бийск)
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