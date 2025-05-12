Отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Под Челябинском в ДТП пострадали три подростка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 11 мая на трассе в Варненском районе. По предварительным данным, водитель грузовика Howo при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta.

В результате аварии пострадали три несовершеннолетних пассажира легковушки. Отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Москве произошло ДТП с участием трех машин.

Видео: Госавтоинспекция Челябинской области