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Под Челябинском в ДТП пострадали три подростка

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Отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Под Челябинском в ДТП пострадали три подростка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 11 мая на трассе в Варненском районе. По предварительным данным, водитель грузовика Howo при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta.

В результате аварии пострадали три несовершеннолетних пассажира легковушки. Отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Москве произошло ДТП с участием трех машин.

Видео: Госавтоинспекция Челябинской области

Теги: грузовик, дтп, подростки, пострадавшие, челябинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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