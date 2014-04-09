ЗакС повторно отказался узнать у Беглова о судьбе Охтинского мыса

Депутаты ЗакСа вновь не поддержали предложение Бориса Вишневского направить губернатору депутатский запрос, чтобы узнать о конкретных планах по застройке Охтинского мыса. Заседание проходит 23 июня в Мариинском дворце.
Отметим, что с подобным предложением депутат выступает во второй раз.
Повторно вношу запрос, касающийся судьбы Охтинского мыса: какие именно ценные артефакты предполагается сохранить. Вице-губернатор Борис Пиотровский так и не ответил на мой вопрос, пусть ответит губернатор. Также каким образом правительство оценивало концепцию этого проекта, никто предоставить его нам не смог. Интересно, как это смог сделать профильный вице-губернатор.
Борис Вишневский.
Запрос поддержали поддержали 14 человек.
Ранее Борис Пиотровский говорил о том, что на Охтинском мысу будет ландшафтный парк и общественная зона.
Накануне Горсуд разрешил КГИОП не охранять Охтинский мыс.
Фото: ВКонтакте / Спасем Охтинский мыс! / Денис Захаров
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