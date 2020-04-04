Требования градозащитников по Охтинскому мысу не удовлетворили

Петербуржцы недовольны бездействием КГИОП.

Санкт-Петербургский городской суд отказал группе градозащитников, которая требовала признать незаконным действия КГИОП по Охтинскому мысу. Они хотели, чтобы участок включили в перечень объектов культурного наследия и рассмотрели заявление АНО "Научно-исследовательский институт Культурного и природного наследия" в лице П.Е. Сорокина.

В ноябре 2021 года Куйбышевский районный суд частично удовлетворил их требования. Он постановил, что в КГИОП должны в течение трех дней рассмотреть заявление. Теперь это решение отменено.

Анна Капитонова, Надежда Тихонова, Владимир Чернышов, Павел Шапчиц, Борис Вишневский и другие истцы не согласны с тем, что объектом культурного наследия считается только 15% мыса. Таким образом, остальной участок может быть застроен. Территория принадлежит "Газпрому".

Ранее депутаты не поддержали запрос Вишневского к губернатору о конкретных планах застройки Охтинского мыса.

Фото: Piter.tv