Музею градозащиты на Захарьевской грозит выселение из центра Петербурга

Единственный в России музей, посвященный защите исторического наследия, оказался под угрозой закрытия. Культурное пространство, расположенное в центре Петербурга на Захарьевской улице, может прекратить свое существование.

Центр культурного наследия имени академика Пиотровского открылся в 2021 году на средства президентского гранта. Экспозиция занимает около 190 квадратных метров и включает более двухсот экспонатов. Площадку под музей предоставило петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Однако сейчас договор аренды может быть расторгнут. В январе суд первой инстанции удовлетворил иск комитета имущественных отношений города. С ВООПИиК взыскали порядка 400 тысяч рублей задолженности по арендной плате и около 300 тысяч рублей пеней. Региональное отделение общества попыталось оспорить это решение, направив жалобу в Арбитражный суд.

Ситуацию усугубляет многолетний внутренний конфликт внутри самой организации охраны памятников. В случае окончательного проигрыша тяжбы уникальный музей градозащиты может лишиться помещения и исчезнуть из культурного пространства города.

Фото: pxhere