На Охтинском мысе раскрыта древняя сеть водоснабжения XVII века находка длиной 80 метров

Она удивила археологов.

В Красногвардейском районе Петербурга во время раскопок на Охтинском мысе специалисты обнаружили фрагмент водоснабжения XVII века, относящийся к инженерной системе древнего шведского города "Ниена". О находке сообщили в официальном канале "Водоканала Санкт-Петербурга".

Археологи раскрыли 80 метров деревянных труб, которые сохранились в практически идеальном состоянии. По данным специалистов, водопровод был создан по технологии, опережающей своё время. Стволы деревьев раскалывали, выдалбливали и соединяли обратно, а для защиты от протечек применяли бересту. Конструкция пролежала под землёй более четырёх веков благодаря плотным грунтовым слоям.

Часть деревянных элементов передали в Музей воды. Там их просушат, обработают и законсервируют, чтобы в дальнейшем представить в качестве экспонатов.

Раскопки на месте древнего Ниена продолжаются много лет. Город существовал до 1703 года, когда после захвата территории Пётр I распорядился снести укрепления и основал Санкт-Петербург. В текущем сезоне археологи продолжают изучать культурные слои под старой брусчаткой, вскрытой по заданию КГИОП.

Фото: Официальный канал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"