Петербуржец пытался похитить горшок из глины XVIII века с места раскопок на Охтинском мысе

Отмечается, что он был судим ранее.

Житель Петербурга пытался украсть глиняный горшок XVIII века с места раскопок на Охтинском мысе. Об этом сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны.

По предварительным данным, нарушитель спустился в раскопок и извлек изделие. Кроме того, там же накануне он похитил столовые приборы и сдал их в пункт приема металла.

Сотрудниками отдела по Красногвардейскому району на территории объекта культурного наследия был задержан 36-летний мужчина без определенного места жительства. Похищенное изъяли.

Отмечается, что он был судим ранее за побои и угрозу убийством.

Ранее на Piter.TV: археологи откопали мощеные дороги XIX-XX веков на Охтинском мысе.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти