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Петербуржец пытался похитить горшок из глины XVIII века с места раскопок на Охтинском мысе
Сегодня, 21:48
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Петербуржец пытался похитить горшок из глины XVIII века с места раскопок на Охтинском мысе

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Отмечается, что он был судим ранее.

Житель Петербурга пытался украсть глиняный горшок XVIII века с места раскопок на Охтинском мысе. Об этом сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны.

По предварительным данным, нарушитель спустился в раскопок и извлек изделие. Кроме того, там же накануне он похитил столовые приборы и сдал их в пункт приема металла. 

Сотрудниками отдела по Красногвардейскому району на территории объекта культурного наследия был задержан 36-летний мужчина без определенного места жительства. Похищенное изъяли. 

Отмечается, что он был судим ранее за побои и угрозу убийством. 

Ранее на Piter.TV: археологи откопали мощеные дороги XIX-XX веков на Охтинском мысе.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: кража, охтинский мыс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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