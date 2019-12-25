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Горсуд снова отказал истцам, выступающим против строительства Охтинского мыса
Сегодня, 9:29
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Горсуд снова отказал истцам, выступающим против строительства Охтинского мыса

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Решение районного суда было оставлено без изменений.

Горсуд Петербурга рассмотрел жалобу активистов на решение Куйбышевского районного суда относительно разрешения на застройку Охтинского мыса. В итоге оно было оставлено без изменений. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Напомним, что группа петербуржцев направила в суд административный иск с просьбой признать незаконным решение первой инстанции по поводу использования территории Охтинского мыса для строительства общественно-делового центра "Газпром нефть". Кроме того, оспорить пытались и решение Службы государственного строительного надзора и экспертизы, выданное ООО "Газпром Лахта".

В итоге активистам оказали в удовлетворении их требований и оставили в силе решение, которое ранее принял Куйбышевский районный суд.

Ранее мы сообщили о том, что защитника дома Басевича отчислили из СПбГУ.

Фото: Piter.TV

Теги: охтинский мыс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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