Горсуд снова отказал истцам, выступающим против строительства Охтинского мыса

Решение районного суда было оставлено без изменений.

Горсуд Петербурга рассмотрел жалобу активистов на решение Куйбышевского районного суда относительно разрешения на застройку Охтинского мыса. В итоге оно было оставлено без изменений. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Напомним, что группа петербуржцев направила в суд административный иск с просьбой признать незаконным решение первой инстанции по поводу использования территории Охтинского мыса для строительства общественно-делового центра "Газпром нефть". Кроме того, оспорить пытались и решение Службы государственного строительного надзора и экспертизы, выданное ООО "Газпром Лахта".

В итоге активистам оказали в удовлетворении их требований и оставили в силе решение, которое ранее принял Куйбышевский районный суд.

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Фото: Piter.TV