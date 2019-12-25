Защитника дома Басевича отчислили из СПбГУ

Администрация уже подписала приказ об отчислении Кирилл Каверина без права восстановления.

В начале сентября 2023 года студент 2 курса факультета политологии СПбГУ Кирилл Каверин был отчислен из вуза. Об этом сообщил Грозозащитный пресс-центр.

Администрация уже подписала приказ об отчислении студента без права восстановления. В качестве официальной причины указан пункт 51 подпункт "ж" Устава СПбГУ, согласно которому студентов отчисляют за "неисполнение или нарушение настоящего устава, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях, иных локальных нормативных актов СПбГУ по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности".

Активисты полагают, что причиной отчисления Кириллова могла стать его деятельность как градозащитника и протесты против сноса Дома Басевича в мае. Сам Каверин утверждает, что лично связывался с администрацией вуза и потребовал передать ему доказательства, которые служили бы поводом для его отчисления. Молодой человек отметил, что его проигнорировали.

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Фото: Piter.TV