В Петербурге арестовали активистов, выступавших против сноса дома Басевича

Павел Шепетков, Игорь Кузнецов и Кирилл Каверин признаны виновными в мелком хулиганстве.

Троих градозащитников, проникших на территорию дома Басевича, отправили под арест решением Петроградского районного суда. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

Речь идёт об активистах Павле Шепеткове, Игоре Кузнецове и Кирилле Каверине. Все трое признаны виновными в мелком хулиганстве. Первые двое проведут под арестом 14 суток, а Каверину назначили 12 суток. По версии обвинения, 24 мая примерно в 16:30 молодые люди помешали строительным работам и не реагировали на требования не нарушать порядок.

Фигуранты своей вины не признали. Шепетков и Кузнецов сообщили, что действительно пришли на стройплощадку, чтобы вывести из дома человека, который продолжал оставаться внутри во время сноса.

Ранее застройщик прокомментировал сообщения о трещинах в зданиях по соседству с домом Басевича.

Видео: Telegram / SOS СПб СНОС