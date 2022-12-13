Застройщик прокомментировал сообщения о трещинах в зданиях по соседству с домом Басевича

Как рассказал представитель застройщика, в зоне стройки ведётся постоянный геомониторинг, данные передаются напрямую городским надзорным службам.

Жалобы на образование трещин в стенах домов в Петроградском районе якобы из-за реконструкции исторического дома Басевича пока не нашли подтверждения, рассказали порталу "Строительный Петербург" в ПСБ "Жилстрой".

Жильцы просят остановить снос дома Басевича, который, по их словам, "неминуемо приведёт" к разрушению соседних домов, где уже образовались трещины. При этом, недавно Куйбышевский суд отказался пересматривать дело о сносе дома Басевича.

Как рассказал представитель застройщика, в зоне стройки ведётся постоянный геомониторинг, данные передаются напрямую городским надзорным службам. По состоянию на 23 мая, результаты мониторинга не содержат отклонений от нормативов. По словам застройщика, все трещины на соседних домах появились ещё до начала строительных работ

В процессе обследования на каждый фасад была сделана своя карта, в которой отражается ширина трещин, глубина, длина трещин. И в случае, если есть какие-то проблемные части, мы всегда это можем отследить. Дмитрий Михайлов, директор по строительству ПСБ "Жилстрой"

Работы на объекте осложняет аварийное состояние исторического здания, плотность застройки и близость пешеходной зоны. При этом строители взяли на себя обязательства сохранить фасад дома в его первоначальном виде. Все дальнейшие работы также будут сопровождаться геомониторингом "зоны возможного воздействия". Для этого в тридцатиметровой зоне размещены более 120 умных датчиков.

Видео: портал "Строительный Петербург"