В Петербурге из медицинского университета им. Павлова уволили преподавателя за дискредитацию ВС РФ

Его обвиняют и в финансировании ВСУ.

Из Санкт-Петербургского медицинского университета им. академика И. П. Павлова уволили доцента кафедры за дискредитацию ВС РФ и финансирование ВСУ. Об этом сообщила Яна Лантратова, депутат ГД, 3 октября в своем телеграм-канале.

Лантратовой поступило обращение с информацией о том, что преподаватель живет сейчас в Германии, и, по словам заявителя, "дискредитирует российскую власть и ВС РФ, а также оказывает помощь ВСУ". Она направила запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку.

В прокуратуре Лантратовой ответили, что нарушения устранены, а денежные средства возвращены в бюджет университета в полном объеме. Таким образом, доцент больше не работает в учреждении.

Фото: сайт ПСПбГМУ