Пучков выступил против застройки Охтинского мыса

Видеоблогер уверен, что остановить работы сможет общественная огласка.

Видеоблогер, член Общественной Палаты РФ Дмитрий Пучков озвучил свою позицию по возведению делового центра на Охтинском мысу в Петербурге. Как выяснилось, он выступает категорически против строительства. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Пучков уверен, что остановить стройку сможет общественная огласка.

Хватит шептаться по кулуарам. Кулуарно дообсуждались до того, что на месте памятника истории, у которого 6 тысяч лет за спиной (древнее египетских пирамид), вот-вот построят очередную "стекляшку". Нужен общественный резонанс. Дмитрий Пучков, видеоблогер, член Общественной Палаты РФ

Добавим, что споры по поводу застройки Охтинского мыса продолжаются уже около 20-ти лет. Активисты и археологи настаивают на том, что территорию необходимо законсервировать и присвоить её статус археологического музея-заповедника. Новый проект при этом подразумевает отведение под музей лишь около 15% территории, и размещение на основном участке общественно-делового центра.

Ранее мы сообщили о том, что "Газпром" снесёт производственный комплекс на Охтинском мысу.

Видео: Telegram / Эконадзор Ленобласти