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"Газпром" снесёт производственный комплекс на Охтинском мысу
Сегодня, 15:57
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"Газпром" снесёт производственный комплекс на Охтинском мысу

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Объект был возведён в 1948 году и с тех пор подвергался неоднократной перестройке.

Руководство "Газпром Лахта" заявило аланах на снос административно-производственного корпуса на Охтинском мысу в связи с ненадобностью объекта. Об пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на Госстройнадзор.

Судя по данным Росреестра, дом был возведён в 1948 году и с тех пор подвергался неоднократной перестройке. В 2007 году было снесено судостроительное предприятие "Петрозавод": таким образом, корпус не используется уже много лет. Сейчас он находится в собственности структур "Газпрома".

Ранее мы сообщили о том, что суд в Петербурге отказался остановить застройку Охтинского мыса.

Фото: ВКонтакте / Малая Охта, Санкт-Петербург. Фотоархив.

Теги: охтинский мыс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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