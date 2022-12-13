Суд в Петербурге отказался остановить застройку Охтинского мыса

На территории появятся общественные пространства, а также исторический парк, офисы сотрудников "Газпром нефти", музей археологии, зимний сад, кафе, рестораны и обзорная площадка.

Решением Куйбышевского районного суда, разрешение на строительство общественного-делового центра на Охтинском мысу, полученное компанией "Газпром нефть", осталось в силе.

Напомним, что разрешение на исполнение концепции японское архитектурное бюро Nikken Sekkei в Красногвардейском районе было выдано осенью 2022 года. В ноябре с с решением Госстройнадзора не согласились четверо граждан – Анастасия Андреева, Алла Замкова, Анастасия Плюто и Владимир Чернышев. Однако иск активистов отозван: вместо старых корпусов Петрозавода, компания готовится возвести комплекс с парковой зоной и общественными пространствами, которые займут 50% площади проекта.

Также на территории разместятся исторический парк, офисы сотрудников "Газпром нефти", музей археологии, зимний сад, кафе, рестораны и обзорная площадка.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский девелопер Becar построит в Дубае 60-этажные отели.

Фото: Пресс-служба