В Петербурге рассмотрят иск об отмене проекта "Газпромнефти" на Охтинском мысу

Решение о возведении объекта намерены оспорить четверо истцов. Пока работы на участке не начались.

23 ноября в Куйбышевском суде Петербурга рассмотрят иск об отмене разрешения возвести деловой центр "Газпромнефти" ан территории Охтинского мыса в Красногвардейском районе. Как сообщил РБК, с решением Госстройнадзора не согласны четверо граждан – Анастасия Андреева, Алла Замкова, Анастасия Плюто и Владимир Чернышев.

В качестве заинтересованных лиц к процессу привлекут компанию "Газпром Лахта" и петербургский КГИОП. Напомним, что разрешение на застройку мыса со сроком действия до 5 сентября 2026 года было выдано в середине сентября.

По данным представителей "Газпромнефти", сейчас работы по созданию общественно-делового пространства не ведётся согласно судебным решенимя о статусе и границах памятников.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга признал сайты частной скорой помощи незаконными.

Фото: пресс-служба "Газпром Нефти"