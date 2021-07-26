Суд Петербурга признал сайты частной скорой помощи незаконными

Cуд признал материалы, которые размещены на этих сайтах, информацией, запрещённой к распространению на территории РФ.

Суд Петербурга запретил сайту, которые рекламируют услуги частной скорой помощи. Об этом в четверг, 3 ноября, пишет объединенная пресс-служба судов города.

Иск подал прокурор, где указал, что на сайтах Skoraya-24.ru и Spb.skoraya-24.ru говорилось о некой организации "Скорая — 24". Но по указанным на портал адресам компания не зарегистрирована. Так, на набережной Черной речки деятельность осуществляет другая компания.

В итоге суд признал материалы, которые размещены на этих сайтах, информацией, запрещённой к распространению на территории РФ.

Фото: Piter.tv

